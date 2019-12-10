Суд Херсона поместил под домашний арест члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом
Об этом сообщает инициатива "Крымский процесс".
В начале судебного заседания адвокат Кучерявого Игорь Мокин подал ходатайство о закрытии судебного заседания, так как ему и его подзащитному поступали угрозы от неизвестных лиц.
Следователь и прокурор не возражали против проведения заседания в закрытом режиме, а судья Галина Радченко удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла полностью судебное заседание.
По окончании заседания следователь СБУ сообщил, что судья выбрала для Кучерявого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Находиться под домашним арестом Кудрявый будет в съемной квартире в Херсоне.
По словам следователя, оснований просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей не было, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием и не прячется от него, и преступление, в котором он подозревается, относится к средней степени тяжести.
Адвокат Мокин и его подзащитный отказались комментировать решение суда.
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
- Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
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