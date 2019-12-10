Суд Херсона поместил под домашний арест члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом

10 декабря, 2019, 16:20

Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает инициатива "Крымский процесс".

В начале судебного заседания адвокат Кучерявого Игорь Мокин подал ходатайство о закрытии судебного заседания, так как ему и его подзащитному поступали угрозы от неизвестных лиц.

Следователь и прокурор не возражали против проведения заседания в закрытом режиме, а судья Галина Радченко удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла полностью судебное заседание.

По окончании заседания следователь СБУ сообщил, что судья выбрала для Кучерявого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Находиться под домашним арестом Кудрявый будет в съемной квартире в Херсоне.

По словам следователя, оснований просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей не было, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием и не прячется от него, и преступление, в котором он подозревается, относится к средней степени тяжести.

Адвокат Мокин и его подзащитный отказались комментировать решение суда.