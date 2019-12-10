 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд Херсона поместил под домашний арест члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом

Суд Херсона поместил под домашний арест члена "Единой России", который ехал из Крыма за украинским паспортом


фото: crimean-process
Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает инициатива "Крымский процесс".

В начале судебного заседания адвокат Кучерявого Игорь Мокин подал ходатайство о закрытии судебного заседания, так как ему и его подзащитному поступали угрозы от неизвестных лиц.

Следователь и прокурор не возражали против проведения заседания в закрытом режиме, а судья Галина Радченко удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла полностью судебное заседание.

По окончании заседания следователь СБУ сообщил, что судья выбрала для Кучерявого меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Находиться под домашним арестом Кудрявый будет в съемной квартире в Херсоне.

По словам следователя, оснований просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей не было, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием и не прячется от него, и преступление, в котором он подозревается, относится к средней степени тяжести.

Адвокат Мокин и его подзащитный отказались комментировать решение суда.

  • На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
  • Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать