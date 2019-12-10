Стрельба в чешской больнице: подозреваемый выстрелил себе в голову
10 декабря, 2019, 11:51
Подозреваемый в стрельбе одной из больниц чешского города Острава выстрелил себе в голову до приезда полицейских
Об этом сообщает пресс-служба полиции .
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