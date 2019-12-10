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Espreso.tvОбществоСтрельба в чешской больнице: подозреваемый выстрелил себе в голову

Стрельба в чешской больнице: подозреваемый выстрелил себе в голову


фото: twitter
Подозреваемый в стрельбе одной из больниц чешского города Острава выстрелил себе в голову до приезда полицейских

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

(Дополняется)

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