Стало известно, когда сборная Украины сыграет против Франции
10 декабря, 2019, 23:04
Товарищеская встреча между сборными Франции и Украины состоится 27 марта 2020-го года
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Украинская сторона официально подтвердила дату проведения товарищеского матча между национальными командами Украины и Франции.
27 марта 2020-го года в рамках подготовки национальной команды к финальной части Евро-2020 сборная Украины во Франции впервые в истории проведет контрольную встречу с действующими чемпионами мира. Место проведения и время начала матча будет сообщено позже
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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