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Espreso.tvСпортСтало известно, когда сборная Украины сыграет против Франции

Стало известно, когда сборная Украины сыграет против Франции


фото: ffu.ua
Товарищеская встреча между сборными Франции и Украины состоится 27 марта 2020-го года

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Украинская сторона официально подтвердила дату проведения товарищеского матча между национальными командами Украины и Франции.

27 марта 2020-го года в рамках подготовки национальной команды к финальной части Евро-2020 сборная Украины во Франции впервые в истории проведет контрольную встречу с действующими чемпионами мира. Место проведения и время начала матча будет сообщено позже

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