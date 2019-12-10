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Espreso.tvМирСША призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита

США призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита

Посольство США в Украине отметило важный прогресс после Нормандской встречи в Париже 9 декабря

Об этом сообщает Facebook посольства.

В частности, американские дипломаты поздравили Украину с успешным саммитом, что возобновил участие глав государств в мирном процессе.

Кроме того, США призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

"Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в заявлении.

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