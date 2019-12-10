США отказывают в визе почти каждому второму украинцу
10 декабря, 2019, 10:43
Соединенные Штаты Америки отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждом второму украинцу
Об этом говорится в отчете Государственного департамента по 2019 год.
Так, в текущем году визу не выдали 45,06% украинцев, которые обращались с такой просьбой. Это намного больше, чем у соседей Украины. Лишь у граждан Молдовы больший процент отказов (58,03%).
Остальные соседи: Беларусь (21,93%), Россия (15,19%), Венгрия (8,85%), Польша (2,76%), Румыния (9,11%) и Словакия (11,99%) .
Визы B1 / B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.
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