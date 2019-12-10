США отказывают в визе почти каждому второму украинцу

10 декабря, 2019, 10:43

Соединенные Штаты Америки отказывают в выдаче виз для временных поездок (визы типа B-1/B-2) почти каждом второму украинцу

Об этом говорится в отчете Государственного департамента по 2019 год.

Так, в текущем году визу не выдали 45,06% украинцев, которые обращались с такой просьбой. Это намного больше, чем у соседей Украины. Лишь у граждан Молдовы больший процент отказов (58,03%).

Остальные соседи: Беларусь (21,93%), Россия (15,19%), Венгрия (8,85%), Польша (2,76%), Румыния (9,11%) и Словакия (11,99%) .

Визы B1 / B2 выдаются иностранным гражданам, которые отправляются в США на временное пребывание по делам бизнеса (B1), отдыха или лечения (B2). Выдача такой визы не гарантирует попадания в страну, в пункте пересечения границы инспектор миграционной службы определяет, может ли владелец визы въехать в США.