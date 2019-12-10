Сегодня вечером Мега Миллионы разыграют $314 млн
Следующий тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится сегодня, 10 декабря, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $314 миллионов.
Приобрести официальные билеты можно онлайн, через Thelotter.com.
Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 20, 31, 40, 46, 61 и «мегабол» 20. Угадай кто-то из участников лотереи в минувшую пятницу эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 285 миллионов долларов.
«Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - сообщает Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.
Как жители Украины могут участвовать в лотерее США?
Билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, а также в округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.
Тем временем, приобрести официальные билеты можно онлайн, через крупнейший международный лотерейный сервис. Для участия в тираже нужно пройти регистрацию на сайте, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).
Сканы официальных билетов с выбранными номерами пользователи смогут увидеть в личном кабинете за несколько часов до начала тиража.
Победители в лотерею Мега Миллионы
Наталья угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров США - Mega Millions - 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017 г., никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!
1,53 млрд (да, миллиарда!) – именно такой приз был выигран в октябре 2018 года. Счастливый билет был куплен в Калифорнии. По данным сайта theLotter.com, это второй по величине джекпот из когда-либо разыгранных. Мировой рекорд, 1,58 млрд, принадлежит другой американской лотерее – «Powerball».
Другие крупные выигрыши составили 656 млн (март 2012), 648 млн (декабрь 2013), 543 млн (июль 2018) и 536 млн (июль 2016), а всего за историю проведения лото были сорваны 18 джекпотов, превышавших 300 млн долларов.
Напомним, приобрести официальные билеты можно онлайн.
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