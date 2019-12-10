С водкой и сигаретами: в американском мультсериале показали, как Пятов проводит вратарям экскурсию по Чернобылю

10 декабря, 2019, 12:56

Украинский голкипер Андрей Пятов стал героем мультсериала "Чемпионы", в котором он проводит экскурсию по Чернобылю для европейских топ-вратарей

Об этом сообщает B/R Football в youtube.

Известный мультсериал "Чемпионы", который рассказывает о футбольных звездах Лиги чемпионов, посвятил эпизод голкиперу донецкого "Шахтера" Андрею Пятову. Американцы изобразили украинца грубым мужиком, который любит сигареты и водку, а также с акцентом говорит по-английски. В мультсериале у Пятова шесть пальцев.

По сюжету топ-вратари пытаются спасти мир от метеорита, который приближается к планете. У разных героев свои планы спасения, поэтому единого плана у голкиперов нет. Однако в конце концов футболисты прислушиваются к Андрею Пятову, который на вертолетах, вместе с Кейлором Навасом, Мануэлем Нойером, Алиссоном Беккером, Марком Тер Штегеном и другими - отправляются в Чернобыль, на местный стадион.