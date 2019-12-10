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Espreso.tvОбщество"Зеленский держался": реакция соцсетей на Нормандский саммит

"Зеленский держался": реакция соцсетей на Нормандский саммит


фото: Reurters
В Facebook активно обсуждают встречу Владимира Зеленского с лидерами "Нормандской четверки"

Журналистка Пашинская заметила, что Зеленского было трудно слушать.

Заместитель директора Укоборонпрома Мустафа Найем считает, что Зеленский был крепче Путина.

Политолог Александр Антонюк считает выступление президента достойным.

Ольга Решетилова считает, что произошла трансформация из президента мира в президента войны.

Валентина Клименко полагает, что Зеленский держался.

Журналист Игорь Соловей считает, что президента Путина "смачно свозили лицом по столу" его коллеги.

Виталий Рябошапка считает, что встреча Путина с Зеленским, это "открытие истины" для последнего.

Владимир Горбач следил за мимикой лидеров стран.

 

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