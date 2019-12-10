"Зеленский держался": реакция соцсетей на Нормандский саммит
10 декабря, 2019, 02:13
В Facebook активно обсуждают встречу Владимира Зеленского с лидерами "Нормандской четверки"
Журналистка Пашинская заметила, что Зеленского было трудно слушать.
Заместитель директора Укоборонпрома Мустафа Найем считает, что Зеленский был крепче Путина.
Политолог Александр Антонюк считает выступление президента достойным.
Ольга Решетилова считает, что произошла трансформация из президента мира в президента войны.
Валентина Клименко полагает, что Зеленский держался.
Журналист Игорь Соловей считает, что президента Путина "смачно свозили лицом по столу" его коллеги.
Виталий Рябошапка считает, что встреча Путина с Зеленским, это "открытие истины" для последнего.
Владимир Горбач следил за мимикой лидеров стран.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать