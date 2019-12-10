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Espreso.tvОбщество"Там будет Сребреница": Путин пугает резней на Донбассе в случае передачи Украине контроля над границей

"Там будет Сребреница": Путин пугает резней на Донбассе в случае передачи Украине контроля над границей


фото: reuters
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что передача русскими и их марионетками контроля Украине над украино-российской границей до введения в действие закона об амнистии членов бандформирований может привести к "резне"

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают российские СМИ.

В частности, Путин заявил, что на Нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. Он также обратил внимание, что Украина не ввела в действие закон об амнистии.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет управлять, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер ", - заявил Путин.

  • Отметим, резня в Сребренице (Босния и Герцеговина) является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Акт геноцида произошел летом 1995 года, когда армия пророссийских боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича заняла город. Международный суд ООН установил, что отряды сербов в ходе этнических чисток убили более 8000 боснийцев-мусульман.
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