"Там будет Сребреница": Путин пугает резней на Донбассе в случае передачи Украине контроля над границей

10 декабря, 2019, 16:25

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что передача русскими и их марионетками контроля Украине над украино-российской границей до введения в действие закона об амнистии членов бандформирований может привести к "резне"

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают российские СМИ.

В частности, Путин заявил, что на Нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. Он также обратил внимание, что Украина не ввела в действие закон об амнистии.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет управлять, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер ", - заявил Путин.