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Espreso.tvОбщество"Спикер" оккупированного Крыма прокомментировал ситуацию с "единороссом", который ехал за украинским паспортом

"Спикер" оккупированного Крыма прокомментировал ситуацию с "единороссом", который ехал за украинским паспортом

Так называемый "спикер парламента" полуострова Владимир Константинов выразил свое возмущение из-за ситуации с членом партии "Единая Россия" Игорем Кучерявым, которого СБУ задержала на Херсонщине

Об этом сообщает ATR .

Игорю Кучерявому стоило бы и дальше жить в оккупированном Крыму и любить "свою страну", заявил Костантинов.

"Люди должны определиться, кто они. Если ты крымчанин, русский, то живи здесь и люби свою страну", - сказал коллаборационист.

В местной ячейке партии "Единая Россия" на оккупированном полуострове уже тоже отреагировали на "путешествие" Кучерявого на материк. Там заявили, что его желание получить украинский паспорт "очень возмущает, но своим нужно помогать".

  • На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова , члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержания крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
  • Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • Члену партии "Единая Россия" с аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении.
  • Херсонский городской суд поместил под домашний арест сроком на 60 суток члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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