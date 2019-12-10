"Спикер" оккупированного Крыма прокомментировал ситуацию с "единороссом", который ехал за украинским паспортом

10 декабря, 2019, 22:32

Так называемый "спикер парламента" полуострова Владимир Константинов выразил свое возмущение из-за ситуации с членом партии "Единая Россия" Игорем Кучерявым, которого СБУ задержала на Херсонщине

Об этом сообщает ATR .

Игорю Кучерявому стоило бы и дальше жить в оккупированном Крыму и любить "свою страну", заявил Костантинов.

"Люди должны определиться, кто они. Если ты крымчанин, русский, то живи здесь и люби свою страну", - сказал коллаборационист.

В местной ячейке партии "Единая Россия" на оккупированном полуострове уже тоже отреагировали на "путешествие" Кучерявого на материк. Там заявили, что его желание получить украинский паспорт "очень возмущает, но своим нужно помогать".