"Слуга народа" рассказал, когда будут голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко
10 декабря, 2019, 20:47
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что представление о снятии неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко уже готовится, а голосование состоится в ближайшие недели
Об этом сообщает 24 канал .
"Сегодня мы с коллегами обсуждали, что в ближайшее время будет представление о снятии депутатской неприкосновенности с Петра Алексеевича Порошенко. Голос снятия будет или в этот четверг на этой пленарной неделе, или на следующей неделе", - сказал нардеп.
На вопрос о том, по каким производством будет представление. Качура ответил: "производств очень много".
"Я пока материалы не получил, но я общался с аппаратом Рады, что такое представление как будто готовится, чтобы оно уже зашло", - добавил Качура.
- Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко - по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений.
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