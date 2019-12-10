"Слуга народа" рассказал, когда будут голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

10 декабря, 2019, 20:47

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что представление о снятии неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко уже готовится, а голосование состоится в ближайшие недели

Об этом сообщает 24 канал .

"Сегодня мы с коллегами обсуждали, что в ближайшее время будет представление о снятии депутатской неприкосновенности с Петра Алексеевича Порошенко. Голос снятия будет или в этот четверг на этой пленарной неделе, или на следующей неделе", - сказал нардеп.

На вопрос о том, по каким производством будет представление. Качура ответил: "производств очень много".

"Я пока материалы не получил, но я общался с аппаратом Рады, что такое представление как будто готовится, чтобы оно уже зашло", - добавил Качура.