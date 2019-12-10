"Миротворец" закрывается, потому что доноры потребовали согласования работы с одной политической силой, - Тука

10 декабря, 2019, 15:38

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"

Об этом Георгий Тука написал в Facebook.

"Что касается деятельности ресурса "Миротворец". Никакого отношения к временному прекращению работы ресурса власть не имеет", - сообщает Тука.

Георгий утверждает, что проблемы у ресурса заключаются в финансировании.

"Все эти годы деятельность ресурса финансировалась ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благотворителями, а не государством, частными предпринимателями, а не правительства. Это позволяло вести независимую работу, направленную на повышение уровня безопасности нашей Родины, а не на поддержку той или иной политической силы", - продолжает Тука.

Георгий заявляет, что часть бывших доноров начала настойчиво рекомендовать организаторам ресурса согласовывать свою деятельность с одной из политических сил. Георгий не стал называть данную политическую силу, однако призвал взамен помочь проекту остаться независимым.

"Именно поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто осознает важность существования Центра "Миротворец" и понимает необходимость независимости этого ресурса от каких-либо политических партий: если у вас есть желание и возможность помочь - волонтеры всегда будут благодарны вам!" - говорит Георгий.