"Миротворец" закрывается, потому что доноры потребовали согласования работы с одной политической силой, - Тука
Об этом Георгий Тука написал в Facebook.
"Что касается деятельности ресурса "Миротворец". Никакого отношения к временному прекращению работы ресурса власть не имеет", - сообщает Тука.
Георгий утверждает, что проблемы у ресурса заключаются в финансировании.
"Все эти годы деятельность ресурса финансировалась ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благотворителями, а не государством, частными предпринимателями, а не правительства. Это позволяло вести независимую работу, направленную на повышение уровня безопасности нашей Родины, а не на поддержку той или иной политической силы", - продолжает Тука.
Георгий заявляет, что часть бывших доноров начала настойчиво рекомендовать организаторам ресурса согласовывать свою деятельность с одной из политических сил. Георгий не стал называть данную политическую силу, однако призвал взамен помочь проекту остаться независимым.
"Именно поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто осознает важность существования Центра "Миротворец" и понимает необходимость независимости этого ресурса от каких-либо политических партий: если у вас есть желание и возможность помочь - волонтеры всегда будут благодарны вам!" - говорит Георгий.
- Напомним, 10 декабря сайт "Миротворец" анонсировал остановку серверов на 18:00.
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