"Кажется, вопрос разблокировали": Зеленский заявил, что начал обсуждать с Путиным транзит газа из РФ

10 декабря, 2019, 07:57

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с лидерами "нормандской четверки" в Париже, передает Еспресо.TV.

"В рамках нашей четверки мы не обсуждали вопрос транзита газа. А на двусторонней встрече с президентом РФ мы говорили об этом. Но я впервые в жизни такое вижу, когда двусторонняя встреча, а у нас сидело по 7 человек. Мы начали обсуждать этот вопрос. мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и так далее ", - сказал Зеленский.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что никаких договоренностей в Париже по транзиту российского газа достигнуто не было.