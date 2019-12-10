"Кажется, вопрос разблокировали": Зеленский заявил, что начал обсуждать с Путиным транзит газа из РФ
10 декабря, 2019, 07:57
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос транзита газа
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с лидерами "нормандской четверки" в Париже, передает Еспресо.TV.
"В рамках нашей четверки мы не обсуждали вопрос транзита газа. А на двусторонней встрече с президентом РФ мы говорили об этом. Но я впервые в жизни такое вижу, когда двусторонняя встреча, а у нас сидело по 7 человек. Мы начали обсуждать этот вопрос. мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и так далее ", - сказал Зеленский.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что никаких договоренностей в Париже по транзиту российского газа достигнуто не было.
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