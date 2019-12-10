"Газовые вопросы были решающими": Геращенко объяснила, почему Путин согласился на Нормандский саммит

10 декабря, 2019, 11:14

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что президент РФ Владимир Путин согласился на встречу в "нормандском формате" из-за необходимости урегулировать с Украиной вопрос транзита газа

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"России не хватило несколько месяцев достроить "Северный Поток-2", и ей крайне необходимы эти несколько месяцев иметь транзит через Украину. Затем тема транзита станет еще одной темой шантажа Киева. А сейчас именно газовые вопросы, а не Донбасс были решающими для Путина, когда он согласился на встречу. Именно поэтому газовые двусторонние переговоры в несколько раз по времени перетащили 10-минутную двухсторонку президентов Украины и РФ, где даже не прозвучало слово Крым. Плюс, Москва устала от санкций, конечно, и уже почти вернулась к столу великих - поэтому Путин стремится ускорить этот процесс выхода РФ из международной изоляции, куда мы с таким трудом его загнали. Но ключевое - газ", - написала Геращенко.

По мнению народного депутата, в дальнейшем Россия будет давить на Украину в вопросах заключения краткосрочного контракта на транзит газа, отказа НАК "Нафтогаз" от побед и исков против "Газпрома" в международных судах, а также по поводу урегулирования на Донбассе на условиях Кремля.

"Очевидно, что РФ попытается дожимать Украину по газовому вопросу, подписанию краткосрочного контракта, отказу от исков Нафтогаза к Газпрому на 3 млрд и 12 млрд. Москва будет дожимать на политическом блоке Минска на своих условиях, постоянном статусе для оккупированных территорий и проведении выборов на территории, где остаются российские войска ", - добавила Геращенко.