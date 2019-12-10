Принесла ли встреча обещанный мир? - Нет!, - нардеп Синютка о Нормандском саммите
10 декабря, 2019, 13:20
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка
Он заявил, что ключевое для Украины - идти со своей повесткой дня по пути в ЕС и НАТО, потому что это гарантия мира и безопасности.
Народный депутат проанализировал нормандскую встречу, которая проходила накануне в Париже. Олег Синютка считает, что общество в Киеве и во многих городах дало четкий месседж, переступить который Президент просто не мог.
"Вместе с тем, встречу можно расценивать как "отложение поражения", потому что за 4 последующих месяца мы обязались выполнять договоренности в одностороннем порядке:
• внедрение Формулы Штайнмайера, написанной в Кремле и на условиях Кремля;
• мы сознательно берем на себя отвод наших войск с НАШЕЙ земли, что ведет к ослаблению наших оборонительных позиций;
• мы не услышали об обязательствах России, более того, из уст Президента агрессор стал "сепаратистом";
• закон по ОРДЛО должен "стать на постоянной основе" и предметом изменений в Конституцию ", - говорится в заметке Олега Синютки
Кроме того, нардеп добавил: "нам пообещали освобождение заложников. Это еще раз подтверждает, что ключ к освобождению пленных лежит в Москве, как и ключ к миру".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно