Принесла ли встреча обещанный мир? - Нет!, - нардеп Синютка о Нормандском саммите

10 декабря, 2019, 13:20

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка

Он заявил, что ключевое для Украины - идти со своей повесткой дня по пути в ЕС и НАТО, потому что это гарантия мира и безопасности.

Народный депутат проанализировал нормандскую встречу, которая проходила накануне в Париже. Олег Синютка считает, что общество в Киеве и во многих городах дало четкий месседж, переступить который Президент просто не мог.

"Вместе с тем, встречу можно расценивать как "отложение поражения", потому что за 4 последующих месяца мы обязались выполнять договоренности в одностороннем порядке:

• внедрение Формулы Штайнмайера, написанной в Кремле и на условиях Кремля;

• мы сознательно берем на себя отвод наших войск с НАШЕЙ земли, что ведет к ослаблению наших оборонительных позиций;

• мы не услышали об обязательствах России, более того, из уст Президента агрессор стал "сепаратистом";

• закон по ОРДЛО должен "стать на постоянной основе" и предметом изменений в Конституцию ", - говорится в заметке Олега Синютки

Кроме того, нардеп добавил: "нам пообещали освобождение заложников. Это еще раз подтверждает, что ключ к освобождению пленных лежит в Москве, как и ключ к миру".