Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа, - Арсений Яценюк

10 декабря, 2019, 18:33

Президент вел себя достойно

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил в своей заметке на Facebook Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя итоги Нормандской встречи.

"Президент вел себя достойно", - написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".