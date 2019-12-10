Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа, - Арсений Яценюк
10 декабря, 2019, 18:33
Президент вел себя достойно
"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", - отметил в своей заметке на Facebook Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя итоги Нормандской встречи.
"Президент вел себя достойно", - написал он.
Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: "Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать".
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