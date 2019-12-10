Пожар в Одессе: Правительство выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий
10 декабря, 2019, 20:09
Кабинет министров выделит почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
11 декабря Кабмин рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших.
"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. В то же время расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - комментирует инициативу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной государственной администрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.
- Одноразовую денежную помощь получат семьи погибших лиц и лица, пострадавшие в результате пожара в Одессе.
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