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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: Правительство выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий

Пожар в Одессе: Правительство выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий

Кабинет министров выделит почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

11 декабря Кабмин рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. В то же время расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - комментирует инициативу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной государственной администрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

  • Одноразовую денежную помощь получат семьи погибших лиц и лица, пострадавшие в результате пожара в Одессе.
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