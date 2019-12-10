Пожар в Одессе: Правительство выделит 4 млн грн на ликвидацию последствий

10 декабря, 2019, 20:09

Кабинет министров выделит почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

11 декабря Кабмин рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. В то же время расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - комментирует инициативу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной государственной администрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.