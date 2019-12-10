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Espreso.tvОбществоПоисковый алгоритм Google "научили" украинскому

Поисковый алгоритм Google "научили" украинскому

Интуитивный поисковый алгоритм BERT от Google научился распознавать более 70 языков, в том числе украинский

Об этом сообщает компания Google в Twitter.

"BERT, наш новый способ поиска в Google для лучшего понимания языка, теперь распространяется более чем на 70 языков по всему миру. Сначала он был запущен в октябре для американского английского", - рассказывают в компании.

Написанный в 2018 году алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - это поиск, направленный на понимание сложных поисковых запросов, независимо от того, как они написаны и какие слова использованы. Особенностью нового алгоритма поиска является его нейросеть, что наделяет поисковую систему "пониманием".

На декабрь 2019 г. алгоритм распознает большинство европейских языков, в том числе каталанский и галисийский.

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