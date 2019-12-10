Поисковый алгоритм Google "научили" украинскому
Об этом сообщает компания Google в Twitter.
"BERT, наш новый способ поиска в Google для лучшего понимания языка, теперь распространяется более чем на 70 языков по всему миру. Сначала он был запущен в октябре для американского английского", - рассказывают в компании.
Написанный в 2018 году алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - это поиск, направленный на понимание сложных поисковых запросов, независимо от того, как они написаны и какие слова использованы. Особенностью нового алгоритма поиска является его нейросеть, что наделяет поисковую систему "пониманием".
На декабрь 2019 г. алгоритм распознает большинство европейских языков, в том числе каталанский и галисийский.
BERT, our new way for Google Search to better understand language, is now rolling out to over 70 languages worldwide. It initially launched in Oct. for US English. You can read more about BERT below & a full list of languages is in this thread .... https://t.co/NuKVdg6HYM- Google SearchLiaison (@searchliaison) December 9, 2019
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно