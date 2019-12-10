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Espreso.tvОбществоПоявился рейтинг самых комфортных городов Украины: Киев аж на 16-м месте

Появился рейтинг самых комфортных городов Украины: Киев аж на 16-м месте


фото: doba.ua
Винница стала самым комфортным городом в Украине по индексу удовлетворенности качеством услуг

Об этом говорится в исследовании компании "Рейтинг", основанном на опросе жителей городов.

Индекс охватывает качество 22 услуг сфер, в частности транспорта, дорог, школ и детских садов, больниц, полиции, развития промышленности и экологии.

В первую пятерку лучших городов, кроме Винницы, вошли Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков.

Впрочем, индекс не улучшился ни в одном городе, если сравнивать с показателями 2018 года.

По индексу возможностей Киев занимает девятое место: его оценили в 3,4 балла. Индекс учитывает возможность свободно выражать свои мысли, получать образование, заниматься и открывать бизнес.

Опрос также показывает уровень безопасности в городах по шкале от 0 до 3, где оценка 3 означает полную безопасность, а 0 - опасность города. Киевляне оценили уровень безопасности в городе на 1,6.

Самый высокий индекс безопасности в Виннице, Тернополе, Черновцах и Киеве. Самый низкий - в Херсоне, Запорожье, Полтаве и Кропивницкому.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

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