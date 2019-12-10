Порошенко отреагировал на встречу "четверки": Оснований для эйфории нет

10 декабря, 2019, 16:36

Об этом он написал в Facebook.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандском саммите. Благодарю каждого украинца, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах", - заявил Порошенко.

В то же время лидер "евросолидарности" подчеркнул, что оснований для эйфории нет, поскольку, по его словам, встреча показала, что России нельзя доверять.

"Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к "Газпрому" и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - заявил Порошенко.