Помпео назвал переговоры Зеленского и Путина на Нормандском саммите содержательными

10 декабря, 2019, 21:59

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в рамках Нормандского саммита

Об этом сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Стороны, по словам Лаврова, "достаточно долго говорили об Украине".

Помпео отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита.