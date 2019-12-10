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Espreso.tvОбществоПомпео назвал переговоры Зеленского и Путина на Нормандском саммите содержательными

Помпео назвал переговоры Зеленского и Путина на Нормандском саммите содержательными

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают содержательными переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина 9 декабря в рамках Нормандского саммита

Об этом сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Стороны, по словам Лаврова, "достаточно долго говорили об Украине".

Помпео отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита.

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