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Espreso.tvОбществоПогибший в ООС полковник "Альфы" Каплунов был засекреченным свидетелем по делу о расстреле Майдана

Погибший в ООС полковник "Альфы" Каплунов был засекреченным свидетелем по делу о расстреле Майдана

Погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов был засекреченным свидетелем по делу против пятерых экс- "беркутовцев"

Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил судья Сергей Дьячук, сообщает УНИАН.

"К сожалению, должны сообщить участников процесса, среди свидетелей был допрошен свидетель, который был легендированный именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, выполняя свои служебные обязанности ", - сказал судья.

  • Напомним, Дмитрий Каплунов погиб при выполнении боевого задания в зоне Операции объединенных сил 1 декабря 2019 года из-за подрыва на мине.
  • Президент Украины наградил Дмитрия Каплунова званием Героя Украины посмертно.
  • 7 декабря стало известно, что после переговоров российские оккупанты передали тело Дмитрия Каплунова украинской стороне.
  • 9 декабря в Киеве состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе полковником Центра специальных операций СБУ "Альфа" Дмитрием Каплуновым.
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