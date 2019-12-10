Погибший в ООС полковник "Альфы" Каплунов был засекреченным свидетелем по делу о расстреле Майдана

10 декабря, 2019, 15:09

Погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов был засекреченным свидетелем по делу против пятерых экс- "беркутовцев"

Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил судья Сергей Дьячук, сообщает УНИАН.

"К сожалению, должны сообщить участников процесса, среди свидетелей был допрошен свидетель, который был легендированный именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, выполняя свои служебные обязанности ", - сказал судья.