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Espreso.tvОбществоПереговоры в "нормандском формате" прошли успешно, - Мендель

Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, - Мендель

Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно, считает Мендель

Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает Укринформ.

"Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место", - отметила Мендель.

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