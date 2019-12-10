Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, - Мендель
10 декабря, 2019, 00:22
Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно, считает Мендель
Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает Укринформ.
"Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место", - отметила Мендель.
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