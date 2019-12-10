Обмен пленными: власти планируют отдать оккупантам тех, кто добровольно сдался СБУ, - волонтер Доник

10 декабря, 2019, 15:28

Активист Революции достоинства и волонтер Роман Доник заявил, что украинские власти планируют в обмен на освобождение заложников на оккупированном Донбассе принудительно отдать террористам "ЛНР" и "ДНР" участников программы "Тебя ждут дома", которые добровольно сдались СБУ

Об этом Доник написал в Facebook.

"На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и русских. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ "тебя ждут дома", - написал Доник.

Волонтер подчеркнул, что людям, которые доверились украинской власти и рассказали все, что знали об оккупантах на Донбассе, в случае возвращения в ОРДЛО грозит смертельная опасность.

"Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, может быть, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей. В изоляторах временного содержания находятся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все, что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ. После того как они дали показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 2014 году была в "дыре" в незаконных военных формированиях. В 2015 году уехал из "дыры" . Через некоторое время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен. Мне плевать на судьбу боевиков, которые убивали наших людей. Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали показания, не выдают обратно на верную смерть, - написал Доник.

Волонтер отметил, что перебежчики являются еще и ценными свидетелями преступлений России для международных процессов.

"Россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей. Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть ", - подытожил волонтер.