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Espreso.tvОбществоОбмен мнениями по газу не привел к измене, - Зеркаль о Нормандском саммите

Обмен мнениями по газу не привел к измене, - Зеркаль о Нормандском саммите

Главной позитивной новостью стало то, что Нормандский саммит не привел ни к какой измене

Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, информирует Прямой.

"Наиболее положительное - это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой измене. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину, какой результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые совершил "Газпром" в Украине ", - заявила она.

По ее словам, фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике является одним из минусов саммита.

"Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - добавила Зеркаль.

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