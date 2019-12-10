10 декабря, 2019, 01:24

Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона на пресс-конференции по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает Эспрессо.TV .

"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил французский президент.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос подготовки условий для проведения выборов будет опрацьовуватисчя в рамках Трехсторонней контактной группы.