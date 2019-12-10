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Espreso.tvМирНормандский саммит: за 4 месяца будут созданы предпосылки для проведния местных выборов на оккупированном Донбассе, - Макрона

Нормандский саммит: за 4 месяца будут созданы предпосылки для проведния местных выборов на оккупированном Донбассе, - Макрона

Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона на пресс-конференции по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает Эспрессо.TV .

"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил французский президент.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос подготовки условий для проведения выборов будет опрацьовуватисчя в рамках Трехсторонней контактной группы.

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