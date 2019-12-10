Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт

10 декабря, 2019, 16:44

Национальный банк Украины осовременил порядок осуществления банками эмиссии платежных карточек и операций с их использованием

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств", - отметил регулятор.

Национальный банк ввел следующие изменения:

- нормировал порядок использования пользователем платежного приложения;

- нормировал деятельность информационно-технического посредника;

- предположил право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

- предположил право эмитировать к счету, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;

- предоставил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию / верификацию клиентов;

- определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи / передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

Также НБУ уточнил требования о праве доверенным лицом клиента получать платежную карточку, но без права пользоваться ею, и обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка № 142 от 29 ноября 2019 года, она вступает в силу с 10 декабря 2019 года.