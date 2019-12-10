Минцифры объявило конкурс среди стартапов для поездки в Кремниевую долину
Об этом сообщила прес-служба министерства.
Известно, что победители получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промоучастие в конференции и пиар-поддержку организаторов и покрытия финансовых затрат на логистику.
"Ожидаем зрелые стартапы, которые построили продукт, уже получили прибыль, готовы к масштабированию", - отметили в ведомстве.
Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету по ссылке до 12:00 16 декабря 2019. 19 декабря в Киеве стартапы будут отбирать.
"Startup Grind Global 2020 пройдет с 9 по 12 февраля. Мероприятие посетят не менее 10 тысяч человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине ", - говорится в сообщении.
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