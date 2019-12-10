Минцифры объявило конкурс среди стартапов для поездки в Кремниевую долину

10 декабря, 2019, 10:17

По итогам конкурса Министерства цифровой трансформации Украины выберут15 победителей, которые представят Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Об этом сообщила прес-служба министерства.

Известно, что победители получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промоучастие в конференции и пиар-поддержку организаторов и покрытия финансовых затрат на логистику.

"Ожидаем зрелые стартапы, которые построили продукт, уже получили прибыль, готовы к масштабированию", - отметили в ведомстве.

Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету по ссылке до 12:00 16 декабря 2019. 19 декабря в Киеве стартапы будут отбирать.

"Startup Grind Global 2020 пройдет с 9 по 12 февраля. Мероприятие посетят не менее 10 тысяч человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине ", - говорится в сообщении.