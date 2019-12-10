MH17: Гендиректор Первого канала назвал ошибкой сюжет о "истребителе ВСУ"
Об этом сообщает НВ со ссылкой на The New Yorker .
В ноябре 2014 года Первый канал показал так называемые "сенсационные кадры": спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб, на котором видно, что Боинг рейса MH17 атакует "украинский истребитель"
Однако снимок быстро распознали как некачественный фейк.
Журналист спросил Эрнста, почему его канал показал подобное, на что руководитель Первого сказал, что это была ошибка.
"Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", - сказал он.
При этом Эрнст отказался признавать официальный отчет о трагедии, который аргументированно связывает уничтожение MH17 с боевиками и российским оружием.
"Вы верите, что нидерландский отчет - это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессиональный", - заявил он.
- Суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Боинге рейса MH-17 продлится в Нидерландах 25 недель.
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