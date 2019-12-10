Маркевич опроверг слухи о своей заоблачной зарплате в УАФ
Об этом Маркевич заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.
"Удивляюсь, что не написали 1,7 млн грн. Во-первых, там совершенно не такая сумма. Во-вторых, я отдал свои имиджевые права, мне платит фирма вовсе не из УАФ. Они могут использовать мое имя, фамилию. Пусть любители считать чужие деньги успокоятся, пусть свои считают ", - сказал Маркевич.
По его словам, его зарплата в УАФ гораздо меньшая.
"У меня есть зарплата, но не такие суммы, которые пишут. Пусть те любители, которые считают, приедут ко мне в Винники. Покажу, сколько я за свои деньги обустроил для детей полей искусственных, травяных и так далее. Они навскидку посчитают, сколько все стоит, и успокоятся ", - заверил Маркевич.
- Последним клубом, который тренировал Мирон Маркевич, был "Днепр", который он в 2015 году вывел в финал Лиги Европы. С лета 2016-го года Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.
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