Маркевич опроверг слухи о своей заоблачной зарплате в УАФ

10 декабря, 2019, 17:08

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич опроверг слухи, что получает зарплату 730 тыс. грн

Об этом Маркевич заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.

"Удивляюсь, что не написали 1,7 млн грн. Во-первых, там совершенно не такая сумма. Во-вторых, я отдал свои имиджевые права, мне платит фирма вовсе не из УАФ. Они могут использовать мое имя, фамилию. Пусть любители считать чужие деньги успокоятся, пусть свои считают ", - сказал Маркевич.

По его словам, его зарплата в УАФ гораздо меньшая.

"У меня есть зарплата, но не такие суммы, которые пишут. Пусть те любители, которые считают, приедут ко мне в Винники. Покажу, сколько я за свои деньги обустроил для детей полей искусственных, травяных и так далее. Они навскидку посчитают, сколько все стоит, и успокоятся ", - заверил Маркевич.