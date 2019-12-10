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Espreso.tvМирМакрон заявил о прогрессе в отношениях

Макрон заявил о прогрессе в отношениях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в нормандском формате был достигнут прогресс в отношениях

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, сообщает Еспрессо.TV .

"Во многих отношениях мы достигли прогресса", - заявил он.

"Мы надеемся положить конец этому конфликту", - подчеркнул французский лидер.

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