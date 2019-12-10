Лимузин Путина и Renault Зеленского. Журналисты засняли авто лидеров Нормандского саммита

10 декабря, 2019, 17:22

Журналисты показали фото автомобилей, на которых лидеры стран "нормандской четверки" прибыли для проведения переговоров

Об этом сообщает НВ.

Согласно опубликованным фотографиям, Зеленский приехал на встречу на автомобиле Renault Espace, тогда как Путин - на своем служебном автомобиле Aurus-41231SB Senat L700, произведенном в Москве.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на автомобиле марки Mercedes-Benz.