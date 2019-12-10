Лига чемпионов: "Ливерпуль" забил два гола за минуту и победил "Зальцбург"

10 декабря, 2019, 22:03

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил австрийский "Зальцбург" со счетом 2: 0 и вышел в 1/8 финала турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов в Австрии местный "Зальцбург" принимал английский "Ливерпуль" и проиграл сопернику со счетом 0: 2.

Судьба матча решилась в начале второго тайма, когда сначала полузащитник Наби Кейта забил на 57-й минуте, а уже через несколько мгновений, на 58-й минуте свой момент реализовал Мохаммед Салах.

После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете Е, победил "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 13 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировал "Наполи", 12 пунктов. Австрийский "Зальцбург" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Бельгийский "Генк" провалил групповой раунд, завершив свои выступления только с одним зачетным баллом.

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря

Группа Е

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерупуль" (Англия) 0: 2

Голы: Кейта, 57, Салах, 58