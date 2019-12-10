Лига чемпионов: "Ливерпуль" забил два гола за минуту и победил "Зальцбург"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов в Австрии местный "Зальцбург" принимал английский "Ливерпуль" и проиграл сопернику со счетом 0: 2.
Судьба матча решилась в начале второго тайма, когда сначала полузащитник Наби Кейта забил на 57-й минуте, а уже через несколько мгновений, на 58-й минуте свой момент реализовал Мохаммед Салах.
После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете Е, победил "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 13 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировал "Наполи", 12 пунктов. Австрийский "Зальцбург" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Бельгийский "Генк" провалил групповой раунд, завершив свои выступления только с одним зачетным баллом.
Лига чемпионов
6-й тур
10 декабря
Группа Е
"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерупуль" (Англия) 0: 2
Голы: Кейта, 57, Салах, 58
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4: 0 и вышел в 1/8 финала турнира.
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