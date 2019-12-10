Кишечная инфекция: 5 биатлонистов сборной Украины попали в больницу

10 декабря, 2019, 22:23

Биатлонисты сборной Украины Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех попали в госпиталь из-за кишечной инфекции

Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.

В четверг, 12 декабря, состоится суперспринт на втором этапе Кубка IBU, по биатлону, в итальянском Риднау. Участие сразу пять украинских биатлонистов на гонке сейчас под вопросом. Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех попали попали в больницу из-за кишечной инфекции

"В больнице их обследовали и сделали необходимые процедуры. Сейчас с ними все хорошо. Спортсмены уже даже провели тренировку. Все обошлось более-менее - без температуры. Как оказалось, с отравлением в госпиталь попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Все-таки были сомнительного качества продукты ", - сказал тренер женской сборной Валерий Лесников.