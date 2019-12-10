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Espreso.tvОбществоКорчак обвиняют в недостоверном декларировании

Корчак обвиняют в недостоверном декларировании

В деле бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак объявили обвинительный акт

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывшей должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, обвиняемой в декларировании недостоверной информации. По результатам подготовительного заседания суд решил начать рассмотрение указанного дела по существу. После чего, прокурором САП было объявлено краткое изложение обвинительного акта ", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году близким лицом указанной чиновницы НАПК был приобретен автомобиль за 544,39 тыс. гривен. Однако выяснилось, что фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании должностного лица и ее мужа.

Несмотря на это, пользование указанным автомобилем должно быть отраженным в декларации за 2016 год. Однако, данная информация в декларации отсутствовала.

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