Комитет Рады поддержал законопроект, который освобождает украинцев до 27 лет от налогов
Об этом сообщают на сайте Верховной Рады.
Законопроектом предлагается освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) людей, не достигших возраста 27 лет. Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить от налога на прибыль те предприятия, где большинство работников - молодежь до 27 лет или внутренне перемещенные лица.
"Во время обсуждения члены комитета отметили, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи. Кроме того, молодежь будет заинтересована работать в Украине, а не выезжать на заработки за пределы Украины", - сообщили в Верховной Раде.
В то же время депутаты отметили, что при рассмотрении законопроекта нужно все же учесть определенные ограничения. В частности, по мнению парламентариев, нужно ограничить максимальный размер дохода человека, которого можно освободить от налогообложения.
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