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Espreso.tvОбществоКоммюнике Нормандского саммита исключает всех крымских политзаключенных из обмена, - Чубаров

Коммюнике Нормандского саммита исключает всех крымских политзаключенных из обмена, - Чубаров

Документ, подписанный во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, "исключает всех крымских политических заключенных из обмена"

Об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Радио Свобода.

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано (по итогам встречи в Париже - ред.), исключает всех крымских политических заключенных из обмена. Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались, но нужно было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более 100 заключенных из Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей ", - сказал Чубаров.

  • Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже.
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