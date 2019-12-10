Коммюнике Нормандского саммита: "формулу Штайнмайера" надо ввести в украинское законодательство
Об этом говорится в итоговом коммюнике Нормандского саммита, сообщает пресс-служба президента Украины.
"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе", - говорится в тексте документа.
Также в документе упоминается так называемая формула Штайнмайера.
"Стороны считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой", - говорится в документе.
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