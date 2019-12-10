Карл Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко
Об этом Карл Бильдт написал на своей странице в Twitter.
"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд!", - написал Бильдт.
Бильдт прокомментировал сообщение об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым.
"Это Украина в худшем виде", - написал Карл Бильдт.
Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.
This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx- Carl Bildt (@carlbildt) December 10, 2019
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