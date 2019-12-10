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Espreso.tvОбществоКарл Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Карл Бильдт предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Влиятельный шведский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предостерег Владимира Зеленского от необоснованных преследований пятого Президента Украины Петра Порошенко

Об этом Карл Бильдт написал на своей странице в Twitter.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Стыд!", - написал Бильдт.

Бильдт прокомментировал сообщение об открытии Государственным бюро расследований Украины уголовного производства против Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, которое было инициировано одним из соратников Виктора Януковича Андреем Портновым.

"Это Украина в худшем виде", - написал Карл Бильдт.

Он отметил, что президент Зеленский в борьбе с политическими оппонентами идет путем Януковича.

 

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