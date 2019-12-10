Генпродюсером UA: ПЕРВЫЙ стал Тычина

10 декабря, 2019, 16:01

Телеканал Общественного вещателя "UA: ПЕРВЫЙ" возглавил украинский продюсер и медиаменеджер Григорий Тычина

Об этом сообщает пресс-служба UA: ПЕРВЫЙ

"Меня привлекает идея того, что этот канал в условиях современного украинского медийного ландшафта имеет все предпосылки, чтобы быть объективным в воспроизведении реальности и освещении процессов, происходящих в стране, максимально отвечая общественным интересам", - сказал Тычина.

Сообщается, что ранее Григорий Тычина был главным исполнительным продюсером ТРК "Украина", а с 2014 года продюсировал документальные проекты на студии FILM.UA, занимался консультационным бизнесом в области PR и GR, руководил агентством Havas PR Kyiv, что работает в составе сети международной коммуникационной группы Havas.

"Надеюсь, что мой опыт и мои идеи пригодятся Общественному вещателю", - добавил Тычина.