Газпром хочет продолжить переговоры по транзиту газа с Украиной без партнеров с ЕС
10 декабря, 2019, 13:15
В российском Газпроме заявили, что продолжат переговоры с украинской стороной о продлении транзита газа в Европу через газотранспортную систему Украины без участия представителей Еврокомиссии
Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по газу в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, передает Интерфакс.
"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - заявил Миллер.
Отметим, что переговоры о транзите российского газа в Европу через ГТС Украины проводятся в трехстороннем формате с 2018 года. Посредником между украинской и российской сторонами на переговорах выступает Еврокомиссия как представитель потребителей российского газа, поставляемого через Украину.
- Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что никаких договоренностей в Париже по транзиту российского газа достигнуто не было.
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