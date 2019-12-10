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Espreso.tvОбществоГазпром хочет продолжить переговоры по транзиту газа с Украиной без партнеров с ЕС

Газпром хочет продолжить переговоры по транзиту газа с Украиной без партнеров с ЕС


фото: tass
В российском Газпроме заявили, что продолжат переговоры с украинской стороной о продлении транзита газа в Европу через газотранспортную систему Украины без участия представителей Еврокомиссии

Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по газу в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, передает Интерфакс.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - заявил Миллер.

Отметим, что переговоры о транзите российского газа в Европу через ГТС Украины проводятся в трехстороннем формате с 2018 года. Посредником между украинской и российской сторонами на переговорах выступает Еврокомиссия как представитель потребителей российского газа, поставляемого через Украину.

  • Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что никаких договоренностей в Париже по транзиту российского газа достигнуто не было.
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