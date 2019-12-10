Газпром хочет продолжить переговоры по транзиту газа с Украиной без партнеров с ЕС

10 декабря, 2019, 13:15

В российском Газпроме заявили, что продолжат переговоры с украинской стороной о продлении транзита газа в Европу через газотранспортную систему Украины без участия представителей Еврокомиссии

Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по газу в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, передает Интерфакс.

"Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", - заявил Миллер.

Отметим, что переговоры о транзите российского газа в Европу через ГТС Украины проводятся в трехстороннем формате с 2018 года. Посредником между украинской и российской сторонами на переговорах выступает Еврокомиссия как представитель потребителей российского газа, поставляемого через Украину.