Это для меня большая честь, - Княжицкий прокомментировал получение премии имени Ежи Гедройца

"Для меня большая честь, что вместе со мной премию получил мэр города Кракова, города, который является побратимом и много сотрудничает и со Львовом, и с Киевом. Тем более, для меня большая честь быть третьим украинцем после Богдана Осипчука и Мирослава Мариновича, которые получили эту премию. Мне кажется, в самом деле, мы живем в той части Европы, где народы, жившие вместе: украинцы, поляки, армяне пытались

создать свои страны, сделать свою жизнь счастливой, но все время были порабощенными разными империями. Не всегда и нелегко находили общий язык между собой. Когда мы умеем ценить свое, уважать

свое, мы сможем полюбить и соседа. Винценз так и говорил "Люби свое, цени чужое", - сказал Княжицкий.