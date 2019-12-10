Это для меня большая честь, - Княжицкий прокомментировал получение премии имени Ежи Гедройца
10 декабря, 2019, 21:30
Николай Княжицкий, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", прокомментировал получение премии имени Ежи Гедройца
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Для меня большая честь, что вместе со мной премию получил мэр города Кракова, города, который является побратимом и много сотрудничает и со Львовом, и с Киевом. Тем более, для меня большая честь быть третьим украинцем после Богдана Осипчука и Мирослава Мариновича, которые получили эту премию. Мне кажется, в самом деле, мы живем в той части Европы, где народы, жившие вместе: украинцы, поляки, армяне пытались
создать свои страны, сделать свою жизнь счастливой, но все время были порабощенными разными империями. Не всегда и нелегко находили общий язык между собой. Когда мы умеем ценить свое, уважать
свое, мы сможем полюбить и соседа. Винценз так и говорил "Люби свое, цени чужое", - сказал Княжицкий.
- Украинский журналист и политик, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий стал лауреатом премии имени Ежи Гедройца. Торжественная церемония состоялась 10 декабря в Варшаве
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