ЕС о саммите в Париже: РФ должна использовать свое влияние для выполнения Минских соглашений
Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешнего действия .
В заявлении говорится, что меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, являются важными шагами.
"Их быстрая и тщательная имплементация является необходимым и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения. Новая динамика переговоров в "нормандском формате" открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Также ЕС рассчитывает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения Минских соглашений. Кроме того, Брюссель готов поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать