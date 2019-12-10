ЕС о саммите в Париже: РФ должна использовать свое влияние для выполнения Минских соглашений

10 декабря, 2019, 17:20

Динамика вчерашних переговоров на Нормандской встрече открывает окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешнего действия .

В заявлении говорится, что меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, являются важными шагами.

"Их быстрая и тщательная имплементация является необходимым и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения. Новая динамика переговоров в "нормандском формате" открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также ЕС рассчитывает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения Минских соглашений. Кроме того, Брюссель готов поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Россию уважать свои обязательства после Нормандского саммита.