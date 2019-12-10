День на Донбассе: 6 обстрелов боевиков, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов

10 декабря, 2019, 18:17

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Шумов - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

10 декабря потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом (20 рейсов) и двумя электромобилями (15 рейсов). Перевезено около 2010 человек. Также, над оказанием медицинской помощи людям работают сотрудники Международного комитета Красного Креста. Представители ГСЧС Украины постоянно проводят обследование местности по обе стороны от дороги на наличие взрывоопасных предметов.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Так, сегодня, противник из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вел провокационный огонь в непосредственной близости от границ участка разведения №1, надеясь на какую-либо ошибку военнослужащих Объединенных сил.

На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина". Обстановка остается стабильной.