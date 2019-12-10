Чилийский самолет с 38 людьми разбился по дороге в Антарктиду
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ВВС Чили.
"Самолет C130 Hercules через 7:00 после потери связи считается таким, который попал в аварию", - говорится в сообщении.
На борту самолета находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию Артуро Прат имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы, расположенную на Южных Шетландских островах. Станция с 1947 по 2004 год осуществляла наблюдение за погодой для чилийского военно-морского флота. Сотрудники, которые летели в Антарктиду, должны были проверить трубопровод, который поставляет топливо на базу. Связь с экипажем оборвалась в 18:13 (23:13 по киевскому времени).
Comunicado de Prensa N ° 2 #FACh pic.twitter.com/aCJqLxENZT- Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 10 декабря 2019 г.
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