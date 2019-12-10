Через 4 месяца будет еще один Нормандский саммит, - Меркель
Об этом на пресс конференции по итогам Нормандского саммита заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Еспресо.TV.
"Мы согласились, что через 4 месяца мы снова встретимся. А до того наши политические советники и министры иностранных дел будут рассматривать политические условия", - сказала Меркель.
По ее словам, формула Штайнмайера будет идти на пользу Украине.
"Когда состоятся законные выборы, закон об особом статусе будет иметь закрепление. Украина признала формулу Штайнмайера. Мы договорились о трех пунктах. До сих пор нет перемирия и вдоль линии разграничения надо провести разминирование и разведение сил и средств", - добавила канцлер.
По словам Меркель, надо расширять мандат ОБСЕ, чтобы они наблюдали 24 часа 7 дней в неделю. ОБСЕ должна признать выборы, которой пройдут на Донбассе.
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