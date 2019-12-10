Через 4 месяца будет еще один Нормандский саммит, - Меркель

10 декабря, 2019, 01:19

Через четыре месяца состоится еще один Нормандский саммит, советники готовят документы, заявила Меркель

Об этом на пресс конференции по итогам Нормандского саммита заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Еспресо.TV.

"Мы согласились, что через 4 месяца мы снова встретимся. А до того наши политические советники и министры иностранных дел будут рассматривать политические условия", - сказала Меркель.

По ее словам, формула Штайнмайера будет идти на пользу Украине.

"Когда состоятся законные выборы, закон об особом статусе будет иметь закрепление. Украина признала формулу Штайнмайера. Мы договорились о трех пунктах. До сих пор нет перемирия и вдоль линии разграничения надо провести разминирование и разведение сил и средств", - добавила канцлер.

По словам Меркель, надо расширять мандат ОБСЕ, чтобы они наблюдали 24 часа 7 дней в неделю. ОБСЕ должна признать выборы, которой пройдут на Донбассе.