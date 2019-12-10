Цены за месяц выросли на 0,1%: инфляция в Украине замедлилась до 5,1%
10 декабря, 2019, 09:40
В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с октябрем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%
Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
Отмечается, что всего в ноябре 2019 года цены упали на фрукты - на 4,4% за месяц. Цены на сахар снизились на 2,5%, рыбу и мясо - на 0,7-1%.
Цены на одежду снизились на 1,1%, на обувь - на 1,9%.
Жилищно-коммунальные услуги за месяц подрожали на 2,8% из-за роста цены газа на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.
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Напомним, что по итогам 2018 г. инфляция в Украине достигла 5-летнего минимума - 9,8%.
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Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщал, что инфляция в Украине до конца 2019 г. может снизиться до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году.
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