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Espreso.tvОбществоЦены за месяц выросли на 0,1%: инфляция в Украине замедлилась до 5,1%

Цены за месяц выросли на 0,1%: инфляция в Украине замедлилась до 5,1%

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с октябрем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Отмечается, что всего в ноябре 2019 года цены упали на фрукты - на 4,4% за месяц. Цены на сахар снизились на 2,5%, рыбу и мясо - на 0,7-1%.

Цены на одежду снизились на 1,1%, на обувь - на 1,9%.

Жилищно-коммунальные услуги за месяц подрожали на 2,8% из-за роста цены газа на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.

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