Активисты обещают свернуть палаточный городок на Банковой
10 декабря, 2019, 01:46
Активисты до утра 10 декабря будут сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к Нормандскому саммиту
Об этом передает Еспресо.TV .
Люди в палаточном городке очень эмоционально воспринимали выступления участников Нормандского саммита. Особенно это было заметно, когда выступал Путин. Тогда активисты кричали известную кричалку "Путин, лалала".
В целом, участники акции довольны визитом Зеленского в Париж. Вроде бы, он не перешел так называемые красные линии на саммите. Поэтому палаточный городок будут сворачивать до утра.
Акции протеста будут продолжены под зданием Верховной Рады. Речь идет о дне, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса.
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