Активисты обещают свернуть палаточный городок на Банковой

10 декабря, 2019, 01:46

Активисты до утра 10 декабря будут сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к Нормандскому саммиту

Об этом передает Еспресо.TV .

Люди в палаточном городке очень эмоционально воспринимали выступления участников Нормандского саммита. Особенно это было заметно, когда выступал Путин. Тогда активисты кричали известную кричалку "Путин, лалала".

В целом, участники акции довольны визитом Зеленского в Париж. Вроде бы, он не перешел так называемые красные линии на саммите. Поэтому палаточный городок будут сворачивать до утра.

Акции протеста будут продолжены под зданием Верховной Рады. Речь идет о дне, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса.