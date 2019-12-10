Адвокат Порошенко о новом деле в ГБР: Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине
Об этом в блоге на Украинской правде написал адвокат Порошенко Игорь Головань.
"Портнов написал новое заявление в ГБР. ГБР, где Роман Труба пока директор, как всегда, усердно зарегистрировало производство. Заявление по делу моряков было привязано к рассмотрению дела Международным трибуналом по морскому праву. Заявление о Минских договоренностях - в Парижский саммит в "нормандском формате"", - пишет Головань.
По его словам, Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой Минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии.
"И им безразлично, что обвиняют они не столько Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности продолжают служить основой работы "нормандского формата"", - добавил Головань.
Он считает, что агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине.
- Напомним, что в ГБР подтвердили открытие производства против Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минска-2.
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