278 млн штрафа: Антимонопольный комитет принял решение о махинациях с тарифами в облгазах
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.
"Комитетом было установлено, что группы "Киевоблгаз", "Винницагаз", "Волыньгаз", "Львовгаз", "Запорожгаз", "Харьковгаз", "Хмельницкгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз" , "Закарпатгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз" в период с декабря 2015 по август 2019 занимали монопольное положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти компании с октября 2018 по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками. В результате чего, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.
"Общий размер штрафов: 278 млн грн", - добавил Терентьев.
- Отметим, что в 2019 году облгазы Фирташа фигурируют в громком деле так называемых "газовых коэффициентов".
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
Читайте также
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве