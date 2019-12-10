278 млн штрафа: Антимонопольный комитет принял решение о махинациях с тарифами в облгазах

10 декабря, 2019, 18:18

Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 млн гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

"Комитетом было установлено, что группы "Киевоблгаз", "Винницагаз", "Волыньгаз", "Львовгаз", "Запорожгаз", "Харьковгаз", "Хмельницкгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз" , "Закарпатгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз" в период с декабря 2015 по август 2019 занимали монопольное положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти компании с октября 2018 по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками. В результате чего, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

"Общий размер штрафов: 278 млн грн", - добавил Терентьев.